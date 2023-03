BRD-Konzerne schütten Rekorddividenden aus

Frankfurt am Main. Börsennotierte BRD-Konzerne planen Dividenden in Rekordhöhe. Wie die DZ-Bank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie schätzt, dürften die 100 größten Börsenunternehmen für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich 62 Milliarden Euro ausschütten. Das sei eine Steigerung von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem die bisherige Rekordsumme von 56,5 Milliarden Euro bilanziert worden war. Von den Ausschüttungen entfallen laut Angaben 28 Prozent auf die Autoindustrie, 15 Prozent auf den Industriesektor sowie zwölf Prozent auf die Versicherungsbranche. (dpa/jW)