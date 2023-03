Springer entlässt gesamte Bild-Führung

Berlin. Der Axel-Springer-Konzern lässt beim Boulevardblatt Bild die Köpfe rollen. Wie der Spiegel am Donnerstag berichtete, trennt sich Springer von den drei bisherigen Chefredakteuren Johannes Boie, Claus Strunz und Alexandra Würzbach. Die drei würden den Konzern mit sofortiger Wirkung verlassen. Wie der Spiegel weiter berichtete, stehe mit Marion Horn, der früheren Chefin der Bild am Sonntag, bereits eine Nachfolgerin fest. Der Spiegel berief sich auf eine ihm vorliegende interne E-Mail des Verlags an die Redaktion. (jW)