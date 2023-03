US-Regierung: Ultimatum für Tik Tok

Beijing. Die US-Regierung will die Video-App Tik Tok landesweit verbieten, falls der chinesische Mutterkonzern Bytedance seine Anteile nicht verkauft. Ein Bericht des Wall Street Journals über ein entsprechendes Ultimatum der US-Behörde CFIUS, die unter anderem für nationale Sicherheit zuständig ist, wurde am Donnerstag vom chinesischen Außenministerium bestätigt. Es sprach von einem »Missbrauch von Staatsmacht zur Bekämpfung von Unternehmen anderer Länder«. Tik Tok, mit mehr als einer Milliarde Nutzer der einzige Konkurrent großer US-Konzerne, reagierte mit Unverständnis auf das Ultimatum. Ein Eigentümerwechsel ändere nichts an den Datenflüssen, erklärte das Unternehmen. Am Donnerstag wurde die App auch auf britischen Regierungshandys verboten. In den USA und bei der EU gibt es dieses Verbot bereits. (Reuters/jW)