Schuhhandel in der Krise

Düsseldorf. Der Schuhhandel in der BRD hat mit Einbußen zu kämpfen. Wie der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE), Rolf Pangels, am Montag in Düsseldorf sagte, habe im vergangenen Jahr mehr als jedes zehnte Schuhgeschäft schließen müssen. Nach Berechnungen des Verbands verringerte sich die Zahl der Schuhgeschäfte binnen Jahresfrist um 1.500 oder 13 Prozent auf rund 10.000. (dpa/jW)