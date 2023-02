Brunsbüttel: Erste Lieferung mit LNG

Brunsbüttel. Der erste Tanker mit verflüssigtem Erdgas (LNG) ist am Mittwoch in Brunsbüttel symbolisch in Empfang genommen worden. »Nach der Ankunft des schwimmenden Terminals Mitte Januar ist die erste LNG-Lieferung aus Abu Dhabi der nächste wichtige Schritt«, sagte RWE-Manager Andree Stracke. Der LNG-Tanker »ISH« hat 137.000 Kubikmeter LNG an Bord, was mehr als 82 Millionen Kubikmetern Erdgas entspricht. Das aus dem LNG gewonnene Gas soll ab Ende Februar mit Hilfe des Spezialschiffs »Höegh Gannet« ins Netz eingespeist werden. (dpa/jW)