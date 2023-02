Druck von der Basis

dah/jW

Am Mittwoch haben Mitglieder der Partei Die Linke am Eingang der Bundeszentrale der Partei in Berlin dafür geworben, dass der Vorstand das von der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer initiierte »Manifest für Frieden« und die geplante Kundgebung am 25. Februar unterstützt. Kritisiert wurde, dass der Vorstand es am Sonntag in geschlossener Sitzung zunächst abgelehnt hatte, sich mit diesbezüglichen Anträgen zu befassen. Nach jW-Informationen wird der Parteivorstand am Donnerstag abend dazu erneut beraten. (jW)