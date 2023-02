»Es braucht Wohnungen statt Lager«

Hartenfelser/imago images Ein Kind in einem Flüchtlingslager in Kassel (2020)

An diesem Donnerstag kommen Vertreter kommunaler Spitzenverbände und der 16 Bundesländer in Berlin zu Beratungen mit der Bundesinnenministerin zusammen. SPD-Politikerin Nancy Faeser hat zum sogenannten Flüchtlingsgipfel geladen. Sitzen auch Sie von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl mit am Tisch?

Trotz unserer Expertise wird nicht mit uns gesprochen. Das bedauern wir. Unsere Vorschläge haben wir den teilnehmenden Politikerinnen und Politikern schriftlich zugeschickt. Von dem Treffen erwarten wir eine kons­truktive, lösungsorientierte Debatte, wie die Unterbringung der Geflüchteten in den Kommunen besser erfolgen kann. Wir warnen davor, in dieser Situation ausgrenzende Debatten zu führen. Asyl ist ein Menschenrecht. Wer Zäune um Europa bauen will, verwehrt den Zugang. Diskussionen über Abschiebungen sind nicht zielführend, sie befeuern eine diskriminierende Stimmung. Wir sehen derzeit eine Unterbringungskrise, keine Flüchtlingskrise.

Wie ist die aktuelle Situation, wenn Schutzsuchende hierzulande ein Obdach suchen?

Teilweise leben Menschen seit mehr als vier Jahren in Sammelunterkünften. Das liegt daran, dass über Jahre hinweg keine privaten Bleiben aufgebaut wurden. Selbst Menschen, die einen Auszug aus den Unterkünften beantragt und ein passendes Wohnungsangebot vorgelegt haben, erhalten von Behörden häufig Ablehnungen. Wir fordern, dass in solchen Fällen Anträge schneller bewilligt werden.

Wie kann angesichts des ohnehin knappen bezahlbaren Wohnraums eine schnelle, effektive Lösung aussehen?

Berlin ist einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Wer bei seinen Verwandten oder Freunden unterkommen kann, ist nicht verpflichtet, in Unterkünften zu wohnen. Auch muss die leidige Verteilungssituation in Deutschland aufhören: Menschen dürfen nicht gezwungen werden, »irgendwo« zu wohnen, obwohl ihr soziales Umfeld, durch das sie Unterstützung finden könnten, ganz woanders ist. Wir fordern, die Wohnpflicht in Erstaufnahmeeinrichtungen aufzuheben. Es muss einen Kurswechsel geben: Wohnungen statt Lager. Weiterhin fordern wir mehr Personal in den Ausländerbehörden, damit Anträge zum Beispiel für eine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis schneller bearbeitet werden können.

Der mangelnde Bau von Sozialwohnungen ist ein gesamtgesellschaftliches, seit Jahren bekanntes Problem. Mit Geflüchteten hat das gar nichts zu tun. Ob Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die Hartz IV bzw. »Bürgergeld« beziehen, oder Asylsuchende: Sie alle brauchen bezahlbare Wohnungen.

Kommunen klagen wegen Überforderung. Wohnungen, Kitas, ärztliche Versorgung und Infrastruktur reichten nicht aus. Wie muss die Ampelkoalition darauf reagieren?

Wir nehmen viele Klagen der Kommunen in der Öffentlichkeit auch als Stimmungsmache wahr. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen sagte, die Lage sei besser als die Stimmung im Land. Dort sehe man kein Problem bei der Unterbringung.

Aus unserer Sicht geht es um den behördlichen Umgang mit Geflüchteten. Wer jahrelang ausgegrenzt mitten im Wald in einer Sammelunterkunft lebt, kann nicht in der deutschen Gesellschaft ankommen. Die Aufnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer zeigt, dass es möglich ist, Schutzsuchende gut zu behandeln. Es zeigt auch, dass die »Überforderungsdebatte« der vergangenen Jahre keine Grundlage hat. Es kamen neuerlich mehr Menschen als 2015 und 2016 – sie können in der Gesellschaft ankommen und ein neues Zuhause finden. Weshalb soll das nicht bei einer geringeren Anzahl Geflüchteter aus anderen Ländern gelingen?

Ist zu befürchten, dass beim Gipfel wieder mehr Abschiebungen und Zäune für die sogenannte Festung Europa gefordert werden?

Debatten, in deren Folge Menschen im Land ausgegrenzt werden, an den Grenzen Europas ausharren müssen oder im Mittelmeer ertrinken, sind fehl am Platz. In einem sich als demokratisch verstehenden Land wie Deutschland muss es darum gehen, den Schutz von Menschenrechten zu gewährleisten.