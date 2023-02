Widerstand gegen »Wachturm«

Simon Zamora Martin Polizeiabsperrung am Kottbusser Tor am Mittwoch

Nur langsam verzieht sich der Morgennebel am Mittwoch vormittag über dem Kottbusser Tor. Er gibt die Sicht auf den ringförmigen Hochhausblock frei, der den zentralen Platz und Umsteigebahnhof des migrantisch geprägten Bezirks Kreuzberg beherrscht. Auf den Dächern posieren Spezialeinheiten der Polizei. Auf dem Boden versperren sogenannte Hamburger Gitter, 350 Polizeibeamte und Mitarbeiter des Staatsschutzes den Anwohnern ihren Weg zum Bäcker. Nicht mehr Sicherheit, sondern noch mehr rassistische Polizeigewalt: Das befürchten die 250 Demonstrierenden, die gegen die neue Polizeiwache am »Kotti« protestieren.

Am Rande der Versammlung von Gegnern der Polizeiwache habe es drei Festnahmen gegeben, teilte die Berliner Polizei auf jW-Anfrage mit, weil eine Person den »deutschen Gruß« gezeigt haben soll. Gegen zwei Teilnehmerinnen sei wiederum Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden.

Die Polizei würde migrantische Kieze in einen Besetzungszustand versetzen, kritisierte Demonstrationsteilnehmerin Simin Jawabreh. »Wir werden ökonomisch wie rechtlich kleingehalten«, sagte die »Migrantifa«-Aktivistin im Gespräch mit junge Welt. »Sie schränken uns in unserer Bewegungsfreiheit ein und nehmen den Leuten hier damit auch ihre ökonomische Grundlage: ihre Läden werden gerazzt, Cafés müssen ihren Betrieb hier umstellen.« Direkt neben der Eingangstür der neuen Polizeiwache liegt das »Café Kotti«, seit vielen Jahren Anlaufpunkt von Geflüchteten.

Der Besitzer, Ercan Yasaroglu, ist nicht prinzipiell gegen mehr Polizeipräsenz am Kottbusser Tor. Zwar würden gerade zahlreiche Drogenhändler vielen Jugendlichen falsche Vorbilder sein, klagte er gegenüber jW. Aber den Ort der Wache finde er vollkommen falsch. »Das ist wie ein mittelaterlicher Wachturm.« Yasaroglu befürchte, dass sich zukünftig vom Staat illegalisierte Menschen nicht mehr in sein Café trauen, weil sie Angst haben müssten, von der Polizei aufgegriffen und verhaftet zu werden. Der Gewerbetreibende forderte von Polizeidirektor Stefan Kranich eine schriftliche Zusicherung, keine Razzien und Personenkontrollen in seinem Geschäft durchzuführen. Doch dieser wiegelte auf Nachfrage ab: »Wenn es ein Problem gibt, rufen Sie mich an. Und dann schauen wir mal …«

Auch die Polizei argumentiert mitunter ökonomisch. »Wir verkürzen die Wege und wollen so effizienter werden«, schwärmte Jörg Dessin, Leiter der Landespolizeidirektion, gegenüber jW. Die Wache soll als Stützpunkt für verschiedene Einheiten dienen – nicht nur als Schreibstube, sondern auch mit Versammlungs- und Vernehmungsräumen. »Brennpunkteinheiten haben hier die Möglichkeit zu schreiben und schnell wieder am Einsatzort zu sein«, so Dessin. Verhaftete würden von dort auf Wachen mit Zellen verlegt. »Wir verkürzen die Wege und wollen so effizienter werden.« Viel Lust auf den Dienst in der Wache scheint es bislang nicht zu geben. Nur eine Bewerbung sei in der ersten Runde eingegangen, bestätigte Dessin.

Nach außen habe es immer geheißen, dass die Wache nichts weiter als eine Anlaufstelle für Bürger sein sollte, sagte die Aktivistin Jawabreh gegenüber jW. Seit langem kritisiere sie die Pläne der »Kotti-Wache«. Wie auch Ercan Yasaroglu oder der Abgeordnete Ferat Kocak (Die Linke) denke sie, dass die Wache eine Gentrifizierung in Kreuzberg noch verschärfen wird. »Die aktuelle Militarisierung nach außen schlägt genauso ins Inland zurück«, erklärte Jawabreh. Kocak sieht in der Wache ein Symbol, dass die SPD nicht die sozialen Ursachen von Kriminalität bekämpfen wolle, sondern nur deren Auswirkungen. »Die Polizeiwache ist neben dem Nichtumsetzen von ›Deutsche Wohnen und Co. enteignen‹ ganz sinnbildlich, warum du mit der SPD nicht in die Koalition gehen solltest«, sagte er gegenüber dieser Zeitung mit Blick auf die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus vom Sonntag. »Deshalb bin ich gegen eine Regierungskoalition« mit der Partei Die Linke.