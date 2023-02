Verbände gegen Essensverschwendung

Berlin. Verbraucherschützer sehen Gaststätten beim Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung in der Pflicht. »Nur wenige Restaurants nutzen bisher ihre Möglichkeiten, einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten«, erklärte die Verbraucherzentrale Berlin am Mittwoch. Insbesondere sollte es mehr Angebote für Speisen in verschiedenen Größen geben und auf die Möglichkeit zur Mitnahme von übriggebliebenem Essen müsse hingewiesen werden. Untersuchungen der Verbraucherschützer hätten gezeigt, »dass Restaurants kleinere Portionen der Hauptgerichte in ihren Speisekarten bisher nicht standardmäßig anbieten«. (AFP/jW)