Philosoph Habermas für Verhandlungen mit Putin

Berlin. Der Philosoph Jürgen Habermas hat zu Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Ukraine-Kriegs aufgerufen. Ein »für beide Seiten gesichtswahrender Kompromiss« sei nicht auszuschließen, schrieb der 93jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Der Westen stehe in der Pflicht, unabhängig von Kiew »eigene Initiativen für Verhandlungen zu ergreifen«. Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortete Habermas zwar ausdrücklich, daneben müsse aber versucht werden, Gespräche in Gang zu bringen. (dpa/jW)