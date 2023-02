Ampel will zwei Mandate der Bundeswehr verlängern

Berlin. Die Bundeswehr soll ein weiteres Jahr an der sogenannten NATO-Mission »Sea Guardian« und dem UN-Einsatz im Südsudan (UNMISS) teilnehmen. Das Bundeskabinett habe grünes Licht für die Verlängerung der Mandate beider Einsätze gegeben, hieß es am Mittwoch in Berlin. Derzeit sind knapp 90 Bundeswehr-Soldaten Teil von »Sea Guardian«, was offiziellen Angaben zufolge der Überwachung des Mittelmeerraums mit Schiffen und Flugzeugen dient. Zwölf deutsche Soldaten beteiligen sich an UNMISS, die offiziell den Friedensprozess in Südsudan unterstützen und Zivilisten schützen soll. Der Bundestag muss formell noch über die Mandatsverlängerungen entscheiden. (dpa/jW)