Bundesnetzagentur verteidigt LNG-Ausbau

Berlin. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat den Ausbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland gegen Kritik verteidigt, es würde dadurch zu Überkapazitäten kommen. »Natürlich mag es in milden Wintern so wirken, als ob man nicht alles bräuchte«, sagte er dem Deutschlandfunk am Sonnabend. Anders sei das in kalten Wintern, meinte Müller. Bis Ende dieses Jahres sollen insgesamt sechs LNG-Terminals in Deutschland zur Verfügung stehen, fünf staatlich betriebene und ein privatwirtschaftlich betriebenes. Umweltverbände halten die Infrastruktur für überdimensioniert und stellen den hohen Bedarf an LNG in Frage. (AFP/jW)