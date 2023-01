CDU stellt Maaßen Ultimatum

Berlin. Das CDU-Präsidium hat Exverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen einstimmig ein Ultimatum zum Austritt aus der Partei gestellt. Falls er die CDU bis zum kommenden Sonntag nicht verlasse, solle der Bundesvorstand ein Ausschlussverfahren einleiten »und ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entziehen«, teilte die CDU am Montag nach Beratungen im Präsidium der Partei mit. In einem Tweet hatte Maaßen zuvor behauptet, Stoßrichtung der »treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum« sei ein »eliminatorischer Rassismus gegen Weiße«. In einem Interview sprach Maaßen zudem von einer »rot-grünen Rassenlehre«. (dpa/jW)