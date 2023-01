»Soli« bleibt – vorerst

Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa Gemeinschaftswerk: Straßenszene in Magdeburg (19.11.2013)

Mal keine gute Nachricht für Besserverdiener: Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hat den Solidaritätszuschlag erneut für rechtens erklärt, wie schon in den Jahren 2005, 2007 und 2011. Mit der am Montag verkündeten Entscheidung wies der BFH eine Klage eines Ehepaars aus Bayern zurück, das den »Soli« für verfassungswidrig hält und ihn abgeschafft sehen möchte. Die Kläger betrachten den Zuschlag als eine Art »Reichensteuer«, weil er seit einer Gesetzesänderung 2020 nur noch bei den oberen zehn Prozent der Steuerpflichtigen erhoben wird, also von Wohlhabenden und Unternehmen. Bei Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dürfte das Urteil nicht für Freude sorgen, da er – im Gegensatz zu SPD und Bündnis 90/Die Grünen – den Zuschlag vollständig abschaffen möchte.

Das Ehepaar aus Aschaffenburg hatte gegen die Zahlung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021 geklagt und war vom »Bund der Steuerzahler« unterstützt worden – ein Verein mit neoliberaler Programmatik, der vor allem für Steuersenkungen eintritt. Das Paar argumentierte, der »Soli« habe zur Finanzierung des »Solidarpakts II« gedient, mit dem der Aufbau der Infrastruktur in den »neuen Ländern« gefördert werden sollte. Mit dem Auslaufen des »Solidarpakts« Ende 2019 habe der »Soli« nun »auch seine letzte Legitimation verloren«, so der Bund der Steuerzahler. Der Verband und die Kläger warfen dem Bund zudem einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vor, weil nur noch eine – wohlgemerkt wohlhabende – Minderheit die Abgabe zahlen müsse.

Dieser Argumentation folgte der BFH nicht. Im Urteil heißt es, der Zuschlag zur Einkommenssteuer sei auch in der seit 2020 geltenden Form vom Grundgesetz gedeckt. Bloße Zweifel daran reichten nicht aus, um den »Soli« dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, erklärte der Vorsitzende Richter und Präsident des BFH, Hans-Josef Thesling. Weiter heißt es im Urteil, es sei unerheblich, ob die Ergänzungsabgabe zweckgebunden für den »Aufbau Ost« verwendet werde. Dies liege in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Der Bund habe zudem schlüssig dargelegt, dass die sogenannte Wiedervereinigung weiter erhöhten Finanzbedarf verursache, auch wenn die früheren »Solidarpakte« zur Finanzierung ausgelaufen seien. Durch die Entscheidung des BFH kann die Bundesregierung weiter jährliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe einplanen.

Das Urteil werde Finanzminister Lindner ärgern, erklärte Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, am Montag gegenüber jW. Görke verwies darauf, dass der Minister und die von ihm geführte FDP den Solidaritätszuschlag streichen wollen und dazu selbst beim Bundesverfassungsgericht geklagt hätten. »Da ohnehin dort die endgültige Entscheidung fällt, ist die Kuh noch nicht vom Eis«, sagte der Linke-Politiker. Eine Abschaffung des »Soli« könne ökonomisch nur als Farce bezeichnet werden: »Das wäre die größte Steuersenkung seit Jahrzehnten, die allein in den Taschen der obersten zehn Prozent, zu mehr als der Hälfte sogar in den Taschen der obersten ein Prozent landen würde.«

FDP und Union setzten sich nach dem BFH-Urteil erneut als Interessenvertreter der Spitzenverdiener in Szene. Das von den Liberalen geführte Finanzministerium plädierte für dessen Abschaffung und bezeichnete diesen Schritt als »Beitrag zur Stärkung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes«. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) schloss sich der Forderung an. »Wir brauchen in diesen Zeiten Entlastungen und keine Sonderbelastungen«, sagte er. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) erklärte, das Urteil könne die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Abgabe nicht ausräumen.