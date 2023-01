Modell Minirente

Nikito/IMAGO Typische Szene: Kleingeld zählen – Senioren kommen oftmals kaum über die Runden

Während Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Einstieg in die »Aktienrente« plant, steht immer mehr Menschen Armut im Alter bevor. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag hervor. Danach erhalten derzeit etwas mehr als die Hälfte der Rentner monatlich unter 1.000 Euro aus der Rentenkasse, schrieb am Montag die Augsburger Allgemeine mit Bezug auf die Anfrage.

Gleichzeitig wies der Fraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch, auf die großen Unterschiede zwischen Pensionen und Renten hin: Während 82 Prozent der gesetzlichen Renten unter 1.500 Euro pro Monat lägen, seien über 70 Prozent der Pensionen bei mehr als 2.000 Euro angesiedelt. »Am Ende eines langen Arbeitslebens gibt es eine Zweiklassengesellschaft im Alter«, so Bartsch. Eine grundlegende Reform sei erforderlich, um den Lebensstandard der Menschen auch im Alter sicherzustellen. »Nicht die Pensionen sind im Schnitt zu hoch, sondern die Renten zu niedrig.« Er forderte eine Mindestrente von 1.200 Euro. Außerdem sollte das Rentenniveau in einem ersten Schritt auf 53 Prozent erhöht werden, in einem zweiten müsse die »Rentenkasse für alle Erwerbstätigen« Wirklichkeit werden, in die neben Angestellten auch Selbstständige und Beamte einzahlen würden.

Tatsächlich existiert bei den Renten eine Dreiklassengesellschaft: Vor allem Frauen sind von Niedrigrenten betroffen. Aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine weitere Anfrage der Linksfraktion geht hervor, dass jede dritte Frau mit einer Vollzeitstelle nach vierzig Arbeitsjahren nur eine Rente von unter 1.000 Euro erwarten kann. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte Mitte Januar aus der Antwort des Ministeriums berichtet, wonach rund 2,7 Millionen Frauen von Altersarmut nach einem langen Arbeitsleben betroffen sein werden. Verantwortlich dafür sind die schlechten Bemessungsgrundlagen für die gesetzliche Altersrente: So müssen Beschäftigte nach jetzigem Stand vierzig Jahre lang Monat für Monat 2.844 Euro brutto verdienen, um im Alter 1.000 Euro netto zu bekommen. Eine 200 Euro höhere Rente erfordert bereits ein Monatseinkommen von 3.413 Euro über vierzig Jahre hinweg.

Frauen erhalten schon heute im Durchschnitt erheblich niedrigere Renten als Männer. Dafür sind unter anderem ihre schlechtere Bezahlung, die hohe Quote an Teilzeit- oder »geringfügiger Beschäftigung« sowie Zeiten für Kinderbetreuung oder Pflege, die nicht adäquat in der Rentenversicherung abgebildet werden, verantwortlich. Aber selbst Frauen, die 45 Jahre lang Vollzeit gearbeitet haben, sind laut Auskunft des Bundesarbeitsministeriums oft von Altersarmut wegen einer Rente von unter 1.000 Euro betroffen. Mit Blick auf die steigenden Preise und die schon jetzt verbreitete Armut von Frauen im Alter seien das »katastrophale Zahlen«, sagte laut RND Dietmar Bartsch, der für die Anfrage verantwortlich zeichnete. »Mehr als die Hälfte aller Vollzeitarbeitnehmerinnen wird nach 40 Jahren Plackerei weniger als 1.200 Euro erhalten.« Damit drohe für Millionen Frauen »eine Rutschbahn in die Altersarmut«.

Unterdessen plant Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), mit den Beiträgen der Versicherten künftig an den Aktienmärkten zu spekulieren. Aus seiner Sicht werde die geplante »Aktienrente« trotz alternder Gesellschaft das Rentenniveau »stabilisieren«, meldete am Sonntag die ARD. Zunächst soll nach den Plänen der Regierungskoalition aus Steuermitteln ein »Kapitalstock« für die Rente aufgebaut werden. In diesem Jahr fließen erstmals zehn Milliarden Euro in Aktien, aus deren Erträgen Rentenbeiträge und -niveau »gestützt« werden sollen. »Das muss weiter aufwachsen, damit wir die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler entlasten und einer künftigen Rentnergeneration ab Ende der 30er Jahre Sicherheit versprechen können«, sagte Lindner im »Bericht aus Berlin«. Sollte sich das Modell bewähren, könnten perspektivisch auch Beitragsgelder für den Aktienkauf mitverwendet werden.