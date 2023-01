Das Maß ist voll für Maaßen

Michael Reichel/dpa Hans-Georg Maaßen während einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen (Gotha, 16.10.2019)

Der frühere Chef des Inlandsgeheimdienstes Hans-Georg Maaßen ist neuer Vorsitzender der sich am rechten Rand der Union positionierenden »Werteunion«. Der 60jährige Jurist wurde am Sonnabend auf einer Mitgliederversammlung in Nordrhein-Westfalen mit 95 Prozent der Stimmen gewählt, wie der nach eigenen Angaben rund 4.000 Mitglieder zählende Zusammenschluss mitteilte. Der Posten war seit rund einem Jahr nur kommissarisch besetzt, nachdem der frühere Vorsitzende Matthias »Max« Otte sich als Bundespräsidentschaftskandidat der AfD aufstellen ließ. Er werde sich für »konservative und liberale Werte und gegen jede Art von Ökosozialismus und ›Gender-Wokismus‹ einsetzen«, hatte Maaßen, der offenkundig zur Verulkung seiner Kritiker in seinem Twitter-Profil die Selbstbeschreibung »Antifaschist – gegen jeden Antisemitismus – gegen jeden Rassismus« führt, auf dem Kurznachrichtendienst erklärt.

Bereits am Donnerstag abend hatte der Landesvorstand der Thüringer CDU den früheren Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2021 zum Verlassen der Partei aufgefordert. Maaßen fische im Völkischen und habe damit Grenzen überschritten, begründete Landesparteichef Mario Voigt den einstimmigen Beschluss mit Maaßens kürzlichen Äußerungen über eine »rot-grüne Rassenlehre« und einen »eliminatorischen Rassismus gegen Weiße« als Stoßrichtung der »treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum«.

»Das Maß ist voll«, Maaßens Sprache und Gedankengut hätten in der Partei keinen Platz mehr, erklärte auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz gegenüber Bild am Sonntag. »Ein Parteiausschluss ist nicht ganz einfach, aber wir lassen gerade prüfen, welche Möglichkeit wir haben«, so Merz, dessen Vize Andreas Jung am Sonntag gegenüber dpa ein »zeitnahes Verfahren« forderte. Rückendeckung erhält die CDU-Spitze durch Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang und den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein, die bei Maaßen »eindeutig antisemitische Inhalte« zu erkennen meinen.

Maaßen musste 2018 nach seiner Verharmlosung faschistischer Umtriebe als Geheimdienstchef zurücktreten. Seitdem hat er regelmäßig mit Äußerungen im Duktus der Neuen Rechten provoziert. Genau deswegen wurde er von der Parteispitze als rechter Flügelmann im Bemühen um die Gewinnung von AfD-Wählern gedeckt. Dass er jetzt plötzlich bei dem selbst nicht um rassistische Entgleisungen – etwa gegen als »kleine Paschas« bezeichnete Kinder aus migrantischen Familien – verlegenen Merz in Ungnade gefallen ist, könnte einen anderen Grund haben. Denn Maaßen teilt nicht die in seiner Partei vorherrschende Kriegsbegeisterung gegen Russland. »Deutschland wird in einen Krieg hineingezogen, ohne dass wir eigene Kriegsziele haben«, kritisierte er vor drei Wochen im rechtskonservativen österreichischen Sender Exxpress und sprach damit auf die Panzerlieferungen an die Ukraine an. Die Ukraine sei keineswegs »das Bollwerk der Menschenrechte, von Freiheit und Frieden des Westens«.