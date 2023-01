Schütze nach Massaker in USA tot aufgefunden

Monterey Park. Der mutmaßliche Schütze, der bei einer Feier des chinesischen Neujahrsfests in einem Tanzlokal in der kalifornischen Stadt Monterey Park zehn Menschen erschoss, hat sich laut Polizeiberichten selbst getötet. Los Angeles County Sheriff Robert Luna sagte Journalisten, der 72jährige habe am Sonntag (Ortszeit) eine Handfeuerwaffe auf sich selbst gerichtet, als sich Polizisten einem weißen Lieferwagen näherten, den er fuhr. Über das Motiv für die Tat ist weiterhin nichts bekannt. (Reuters/jW)