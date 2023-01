Bafin: Risiko für Kreditausfälle gestiegen

Frankfurt am Main. Die Finanzaufsicht Bafin mahnt Banken zu ausreichend Vorsorge angesichts zunehmender Risiken. »Das Insolvenzrisiko ist gestiegen«, sagte der Präsident der Behörde, Mark Branson, am Montag in Frankfurt am Main. Damit nehme auch die Gefahr zu, dass Unternehmen Kredite nicht mehr bedienen könnten. Darauf müssten Banken sich vorbereiten. Aktuell sei die Vorsorge der deutschen Institute für mögliche Kreditausfälle niedrig, stellte Branson fest. Zwar forderten Banken zunehmend höhere Risikoprämien und höhere Sicherheiten von ihren Kunden. Die Bafin müsse aber »sehr genau prüfen, ob diese Risikovorsorge reicht, um die ungünstigen Szenarien abzudecken«. (dpa/jW)