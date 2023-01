Verdi ruft zum Streik am Flughafen BER auf

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch am Hauptstadtflughafen BER zum Streik bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit auf. Man rechne mit sehr großer Beteiligung, erklärte Verdi am Montag. »Voraussichtlich wird am Mittwoch der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin vom Streik betroffen sein.« Fluggäste müssten damit rechnen, dass es zu starken Verzögerungen und Absagen von Flügen komme. »Der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend.« Anlass für den Arbeitskampf seien die parallel laufenden Tarifrunden, für die sich in allen drei Bereichen bislang keine Lösung abzeichne. (Reuters/jW)