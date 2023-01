Öllieferungen aus Gdansk für PCK unterwegs

Schwedt. Die erste alternative Lieferung mit Öl für die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt ist über den Hafen von Gdansk auf dem Weg in die Raffinerie. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Montag, eine Lieferung Rohöl werde in dieser Woche ankommen. »Ein Tanker aus Rotterdam hat in Danzig dazu angelegt.« Die Lieferung von Öl über den Hafen von Gdansk war verschiedenerseits für Januar angekündigt worden. In der Frage von Öllieferungen aus Kasachstan verwies das Bundesministerium auf das Unternehmen. Durch die gegen Russland verhängten Sanktionen kommt seit dem Jahreswechsel kein russisches Öl mehr über die Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder in Brandenburg und nach Leuna in Sachsen-Anhalt. Die Auslastung der PCK-Raffinerie liegt derzeit bei etwas mehr als 50 Prozent. (dpa/jW)