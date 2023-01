USA: Erneut Dokumente bei Biden gefunden

Washington. In privaten Räumen von US-Präsident Joseph Biden in Wilmington in Delaware sind Ermittler auf sechs weitere als geheim eingestufte Dokumente der Regierung gestoßen, wie Bidens Anwalt Robert Bauer am Sonnabend mitteilte. Schon Bidens Vorgänger Donald Trump war Veruntreuung von Unterlagen vorgeworfen worden. (dpa/jW)