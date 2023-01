USA: Zehn Tote nach Schüssen

Los Angeles. Die Zahl der Todesopfer nach Schüssen am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in Monterey Park bei Los Angeles ist auf zehn gestiegen. Der mutmaßliche Täter sei noch nicht gefasst, berichtete Andrew Meyer vom Sheriffbüro des Los Angeles County auf einer Pressekonferenz am frühen Sonntag morgen (Ortszeit). Das Motiv der Tat sei unklar. Mindestens zehn weitere Menschen seien verletzt worden. (dpa/jW)