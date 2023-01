Kämpfe mit Islamisten in Somalia

Mogadischu. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat ein Attentäter am Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Auto in das Tor eines Regierungsgebäudes gerammt. Anschließend hätten Bewaffnete den Sitz der Regionalregierung gestürmt, meldete dpa. Die islamistische Schabab-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Zuvor hatte US-Militär nach eigener Aussage am Freitag in der Nähe der Stadt Galcad etwa 30 Schabab-Kämpfer getötet. (dpa/jW)