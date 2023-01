Oppositioneller in Eswatini erschossen

Manzini. In dem Kleinstaat Eswatini im Süden Afrikas ist ein prominenter Oppositionspolitiker und Menschenrechtsanwalt von Unbekannten erschossen worden. Thulani Maseko wurde am Samstag abend in seinem Haus in Luhleko etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Mbabane entfernt mit Kugeln tödlich verletzt, wie ein Sprecher der Opposition der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Wenige Stunden zuvor hatte der das Land absolutistisch regierende König Mswati III. Aktivisten davor gewarnt, eine Abschaffung der Monarchie zu fordern. (AFP/jW)