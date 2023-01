Burkina Faso fordert Frankreich zu Abzug auf

Ouagadougou. Die Regierung von Burkina Faso hat Frankreich aufgefordert, seine in dem Sahelland stationierten Soldaten binnen eines Monats abzuziehen. »Die burkinische Regierung hat am vergangenen Mittwoch das Abkommen gekündigt, das seit 2018 die Präsenz der französischen Streitkräfte auf ihrem Territorium regelt«, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur AIB am Sonnabend. Demnach habe Frankreich für den Abzug einen Monat Zeit. Auch aus Mali und der Zentralafrikanischen Republik hatte sich Frankreich jüngst zurückziehen müssen. Am Freitag hatte die burkinische Armee 66 Entführte aus der Gewalt »bewaffneter Terroristen« befreit, wie AIB meldete. (AFP/dpa/jW)