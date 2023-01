Erinnerung an Élysée-Vertrag

Paris. Deutschland und Frankreich haben am Sonntag mit einem Festakt in Paris den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags begangen. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) waren alle Kabinettsmitglieder und etwa 140 Bundestagsabgeordnete in die französische Hauptstadt gereist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte für beide Länder eine Vorbildrolle für die EU. Es gehe um eine umweltfreundliche Energieversorgung, stärkere Unabhängigkeit bei der Rohstoffversorgung und um Fragen der Verteidigung. Nötig sei eine Industriestrategie, die den Standort Europa schütze. Die EU solle in die Lage versetzt werden, sich als eigenständige geopolitische Macht zu etablieren. Der am 22. Januar 1963 unterzeichnete Élysée-Vertrag gilt als Grundlage für die deutsch-französische »Freundschaft«. (dpa/jW)