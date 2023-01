DAK: Krankenstand auf Rekordniveau

Berlin. Im vergangenen Jahr gab es mehr Krankheitsausfälle im Job als je zuvor, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Freitag nach Auswertung von Versichertendaten mit. Durchschnittlich kamen die Beschäftigten auf knapp 20 krankheitsbedingte Fehltage – gut fünf Tage mehr als 2021. Der Krankenstand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Punkte auf 5,5 Prozent. Es waren also an jedem Tag des Jahres im Schnitt 55 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben. Dies war der höchste Wert seit Beginn der Analysen vor 25 Jahren. (dpa/jW)