Fechenheimer Wald laut Polizei geräumt

Frankfurt am Main. Die Räumung des Fechenheimer Waldes im Osten von Frankfurt ist nach Polizeiangaben abgeschlossen. Zuletzt hatten sich demnach am Freitag noch sieben Umweltaktivisten dort aufgehalten. Einige wurden von den Beamten aus Baumhäusern geholt und aus dem Wald geführt. Niemand sei verletzt worden, erklärte die Polizei. Am Mittwoch hatte die Polizei mit einem Großeinsatz die Räumung des Forstes begonnen. Das Waldstück soll gerodet werden, um die A 66 an die A 661 anzuschließen. (dpa/jW)