Verdi: Poststreiks auch am Wochenende

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Deutschen Post AG, die Briefe und Pakete zustellen, auch für Sonnabend bundesweit zum Streik aufgerufen. Mit der unmittelbaren Fortsetzung des Ausstandes solle der Druck auf den Konzern in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden, teilte Verdi am Freitag nachmittag mit. Die zweite Runde der Verhandlungen war am Donnerstag gescheitert – für den Abend und den gesamten Freitag hatte die Gewerkschaft flächendeckend zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen bei einer Laufzeit von einem Jahr. Der Dax-Konzern strebt bei der nächsten Runde im Februar einen Kompromiss an, der »den ökonomischen Realitäten« gerecht werde. Im vergangenen Jahr lag der Rekordgewinn der Post AG bei 8,4 Milliarden Euro. (dpa/jW)