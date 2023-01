Kasachstan: Vorgezogene Parlamentswahlen

Almaty. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat für den 19. März vorgezogene Parlamentswahlen angesetzt, wie sein Büro am Donnerstag mitteilte. Der seit 2019 regierende Tokajew kündigte schon im September an, die Wahlen in dem ressourcenreichen Land in Zentralasien vorzuverlegen. Im November hatte sich der Nachfolger des fast drei Jahrzehnte lang regierenden Nursultan Nasarbajew bei ebenfalls vorgezogenen Präsidentschaftswahlen eine zweite Amtszeit gesichert. (Reuters/jW)