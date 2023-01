Verdi bei Paketdiensten gegen Subunternehmen

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi will angesichts schlechter Arbeitsbedingungen in Teilen der boomenden Paketdienste ein Verbot des Einsatzes von Subunternehmern. »In der Branche haben Ausbeutung und prekäre Beschäftigung mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen«, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis am Dienstag in Berlin: »Es ist nicht hinnehmbar, wenn die tägliche Paketzustellung in unserem Land teilweise mit ausbeuterischen und gesetzwidrigen Arbeitsbedingungen sichergestellt wird.« Fast alle großen Paketdienstleister stellten nicht alle Boten selbst fest ein – vielmehr setzten viele Firmen auf Subunternehmer, »um sich der Verantwortung für die Arbeitsbedingungen auf der besonders kostenintensiven letzten Meile zu entledigen«. (Reuters/jW)