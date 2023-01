China: Einwohnerzahl 2022 geschrumpft

Beijing. Chinas Bevölkerung hat sich erstmals seit 60 Jahren verringert, wie das staatliche Amt für Statistik am Dienstag mitteilte. Demnach wurden Ende 2022 in der Volksrepublik 1,41 Milliarden Bürger gezählt, etwa 850.000 weniger als ein Jahr zuvor. Zuletzt gab es in der Hungersnot 1961 einen Rückgang der Einwohnerzahl. 9,56 Millionen Menschen wurden im vergangenen Jahr den Angaben zufolge in China geboren. 10,41 Millionen Menschen starben in diesem Zeitraum. Aller Voraussicht nach wird die Volksrepublik im Laufe des Jahres als bevölkerungsreichstes Land der Erde von Indien abgelöst. (dpa/jW)