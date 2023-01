LNG-Terminal: Kein Gas aus USA und Russland

Lubmin. Nach Angaben des Betreibers des LNG-Importterminals in Lubmin, das im Eilverfahren genehmigt und gebaut wurde und an diesem Sonnabend eröffnet werden soll, wird dort kein Flüssigerdgas aus Russland oder den USA anlanden. Das teilte die Deutsche Regas am Freitag mit. Die Lieferanten Total Energies und Met Group hätten dies zugesagt. Das Terminal soll jährlich 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas ins Netz einspeisen, eine erste Lieferung kam im Dezember nach dpa-Informationen aus Ägypten. (dpa/jW)