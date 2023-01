Maskenpflicht im Fernverkehr fällt

Berlin. Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr fällt früher als geplant. Ab 2. Februar soll das Tragen von Masken in Fernverkehrszügen nur noch empfohlen werden, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag erklärte. Betriebsräte der Deutschen Bahn hatten am Freitag ein bundesweit vorzeitiges Ende der Maskenpflicht zum 1. Februar in allen Verkehrsmitteln gefordert. Die Regelung sollte ursprünglich bis zum 7. April gelten. (dpa/jW)