CSU-Bürgermeister wegen Betrugs in Haft

Nürnberg. Nach seiner Festnahme wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Coronahilfen sitzt der Bürgermeister von Seeg im Allgäu, Markus Berktold (CSU), in Untersuchungshaft, so auch der Leiter des betroffenen Pflegeheims und Pflegedienstes, teilte die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen in Nürnberg am Freitag mit. Die beiden sollen zwei Jahre lang die Erstattung von coronabedingtem Mehraufwand abgerechnet haben, der gar nicht angefallen war. Es seien mehr als 1,1 Millionen Euro zu Unrecht von der Pflegekasse ausgezahlt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Heimleiter soll außerdem mehr als 110.000 Euro Firmengelder veruntreut haben. (AFP/jW)