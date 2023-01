Mann im Südwesten von Polizei erschossen

Mosbach. Die Polizei hat am Freitag in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Mann erschossen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa war die Polizei durch den Hilferuf einer Frau alarmiert worden. Ein Bekannter der Frau soll sie mit einem Messer bedroht haben. Das LKA habe die Ermittlungen übernommen, sagte der Sprecher der Behörde auf Anfrage. Weitere Details wollten Staatsanwaltschaft und LKA erst am Abend (nach jW-Redaktionsschluss) mitteilen. (dpa/jW)