Ernst fordert Ende der Sanktionspolitik

Leipzig. Der Linke-Politiker Klaus Ernst fordert ein Ende der Energiesanktionen gegen Russland und kritisiert in dem Punkt seine Partei. »Ich beklage, dass wir uns nicht einig sind, dass wir diese Sanktionen im wirtschaftlichen Bereich gegen Russland beenden müssen, weil sie im Ergebnis gegen die eigene Bevölkerung und gegen die eigene Industrie gerichtet sind«, sagte Ernst, Vorsitzender des Bundestagsenergieausschusses, am Freitag am Rande der Klausur der Linke-Bundestagsfraktion dem ZDF in Leipzig. Mit Russland trotz des Krieges gegen die Ukraine weiter Handel zu treiben, sei »moralisch ein Problem«, so Ernst. Die Sanktionen richteten sich »in der Folge« allerdings »gegen die eigene Bevölkerung«. (dpa/jW)