Scholz setzt auf Öl und Gas aus dem Irak

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen neuen Vertragspartner für die Ausbeutung fossiler Brennstoffe in Vorderasien aufgetan. »Der Irak wäre für uns ein sehr gern gesehener Kooperationspartner bei dem Import von Gas und Öl nach Deutschland«, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Iraks neuem Ministerpräsidenten Mohammed Schia Al-Sudani am Freitag in Berlin. Al-Sudani erklärte, Gasexporte weiter vorantreiben zu wollen. Am Rande des Besuchs wurden Verträge des arabischen Landes mit Siemens Energy angebahnt. »Wir haben gute Erfahrungen mit Siemens gemacht«, sagte Al-Sudani. »Wir haben den Wunsch geäußert, andere (deutsche) Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft zu sehen.« (dpa/jW)