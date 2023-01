Erster EU-Raketenstartplatz für Satellitenträger

Jukkasjärvi. Im Norden Schwedens ist mit einem Festakt der erste Raketenstartplatz in der EU eingeweiht worden. Von der Esrange-Station aus können Satelliten in die Umlaufbahn befördert werden. Die schwedische Raumfahrtagentur SSC will in einigen Monaten von dort aus Satelliten ins All schießen. Das Raumfahrtzentrum nahe der Bergbaustadt Kiruna biete ein »unabhängiges europäisches Tor zum Weltraum«, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Eröffnungszeremonie am Freitag. (AFP/jW)