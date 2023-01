China: 60.000 Covidtote seit Anfang Dezember

Beijing. Nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik sind in China laut offiziellen Angaben rund 60.000 Menschen an oder mit einer Coronainfektion gestorben. Wie die Nationale Gesundheitskommission am Sonnabend mitteilte, seien seit dem 8. Dezember 5.503 Coronapatienten an einem Versagen der Atemwege gestorben. Und 54.435 weitere Todesfälle seien in Gesundheitseinrichtungen durch andere Krankheiten in Kombination mit einer Coronainfektion aufgetreten. Sowohl in Städten als auch in ländlichen Gebieten sei nach dem Höhepunkt nun ein »rückläufiger Trend« festzustellen, sagte Kommissionsvertreterin Jiao Yahui während einer Pressekonferenz. Das Durchschnittsalter der Opfer habe bei 80,3 Jahren gelegen. Rund 90 Prozent der gemeldeten Toten waren demnach über 65 Jahre alt und litten an Vorerkrankungen. (dpa/jW)