Wohnhaus getroffen

Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Kiew. Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro ist die Zahl der Toten nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij vom Sonntag auf 25 gestiegen. Mehr als 40 Menschen würden nach der Explosion am Sonnabend weiterhin vermisst. Verletzt worden seien 73 Menschen – darunter 13 Kinder, erklärte der ukrainische Präsident. Der Angriff auf das im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk gelegene Dnipro war der folgenreichste von mehreren Angriffen am Sonnabend. Der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Dmitri Poljanski, erklärte dazu via Twitter, dies sei nicht die erste Tragödie dieser Art. Russland ziele nicht auf zivile Objekte, nur auf Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck. »Wenn die ukrainische Luftverteidigung nicht in dicht besiedelten Gebieten unter Verletzung des internationalen humanitären Rechts stationiert wäre, würde dies nicht passieren«, so der Diplomat. (dpa/jW)