Bogotá und ELN verhandeln wieder

Bogotá. Die Regierung Kolumbiens und die Guerillas von der ELN treffen sich in der kommenden Woche erneut zu Friedensgesprächen. Kolumbiens Regierungsdelegation begrüße die »Gastfreundschaft Venezuelas«, das am Mittwoch ein »außerordentliches Treffen mit der ELN-Delegation ausrichten werde«, erklärte der offizielle Verhandlungsführer Otty Patiño am Sonnabend. Die ELN bestätigte das Treffen via Twitter. Ende Dezember hatte die linke Regierung um Präsident Gustavo Petro zunächst eine Waffenruhe mit der ELN bekanntgegeben – welche die Rebellengruppe allerdings kurz darauf dementierte. (AFP/jW)