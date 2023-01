Weitere Geheimdokumente bei US-Präsident gefunden

Washington. Im Privathaus von US-Präsident Joseph Biden sind weitere Geheimdokumente gefunden worden. Sein Berater Richard Sauber teilte am Sonnabend mit, er habe in dem Haus im Bundesstaat Delaware weitere fünf Seiten an vertraulichen Regierungsunterlagen gefunden. Bidens Mitarbeiter hatten zuvor bereits in mehreren Tranchen an verschiedenen Orten Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vizepräsident entdeckt. Der Demokrat und das Weiße Haus stehen wegen ihrer Kommunikationspolitik in dem Fall stark in der Kritik. Die Republikaner im Kongress forderten am Sonntag bei der Regierung weitere Informationen zu dem Fall an. (dpa/jW)