London liefert 14 Kampfpanzer an Ukraine

London. Großbritannien will der ­Ukraine in den kommenden Wochen 14 Kampfpanzer vom Typ »Challenger 2« zur Verfügung stellen. Das teilte die Regierung mit, nachdem Premier Rishi Sunak mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij telefoniert hatte. Es sei eine gute Gelegenheit, da Russland wegen Versorgungsengpässen und schwindender Moral seiner Truppen in die Defensive geraten sei. Auch Verbündete sollten ihre für 2023 geplante Unterstützung »so bald wie möglich auf den Weg bringen, um maximale Wirkung zu erzielen«. Des weiteren wurde die Lieferung von »rund 30« Panzerhaubitzen in Aussicht gestellt. Verteidigungsminister Ben Wallace werde dem Parlament an diesem Montag die Details erläutern, hieß es aus der Downing Street. Demnach soll zeitnah damit begonnen werden, die ukrainischen Streitkräfte für den Einsatz der Panzer und Panzerhaubitzen zu schulen. (dpa/jW)