Andras Gerö tot

Der ungarische Historiker Andras Gerö ist am Dienstag im Alter von 70 Jahren gestorben. Er erlag einer schweren Krankheit, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Gerö gründete 2002 in Budapest das Habsburg-Institut, dem er bis zu seinem Tod vorstand. Von 1991 bis 2020 hatte er eine Professur an der amerikanisch geführten Central European University, die ihren Sitz 2019 auf Druck der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban von Budapest nach Wien verlegen musste. Gerös Forschungsschwerpunkte waren die Geschichte Ungarns von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, die Geschichte des ungarischen Judentums, Wurzeln und Blüte des ungarischen Liberalismus sowie die Budapester Stadtgeschichte. (dpa/jW)