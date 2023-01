Nachschlag: Kuchen statt Brot

Stefan Boness/IPON Für IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hapert es bei der Verkehrswende hauptsächlich an Ladestationen (29.6.2019)

Wenn man IG-Metall-Chef Jörg Hofmann im Interview mit dem Deutschlandfunk hört, und man weiß nicht, wer da spricht, könnte man denken, das sei der Vertreter eines Wirtschaftsverbandes. Woran krankt seiner Meinung nach die »Mobilitätswende«? Daran, dass die Bundesregierung beim Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für E-Automobile hinterherhinkt. Wenn das geschafft ist, dann werden Verbrenner endgültig verabschiedet. Ob sich den Umstieg auch jeder leisten kann, wird nicht berührt; die Frage, welche Rolle andere Verkehrsmittel spielen, kommt nur am Rande vor. Da wünscht man sich auch in Deutschland eine »Gelbwesten«-Bewegung herbei. Als in Frankreich 2018 die Steuern auf Kraftstoffe erhöht werden sollten und Protest nach dem ­Motto Marie-Antoinettes »Sollen sie doch Kuchen statt Brot essen« mit dem Hinweis abgeschmettert wurde, dass man ja auf Elektroautos umsteigen könne, war der Zorn der kleinen Leute, die schon so nur schwer über die Runden kommen, nicht mehr zu bändigen. (jt)