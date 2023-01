»Lützerath unräumbar«. Aktionstag. Weltweite Klimagerechtigkeit wird auch in Lützerath erkämpft! Seit Jahrzehnten macht RWE fette Gewinne mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Wir gehen über den Kampf gegen fossile Energien hinaus: In einem System, in dem Profite und nicht Bedürfnisse zählen, kann es keine soziale Gerechtigkeit geben. Wir sagen: System change, not climate change! Wenn ihr teilnehmen wollt, empfehlen wir euch eine rechtzeitige Anreise. Weitere Aktionsinfos: luetzerathlebt.info/aktionsbuendnis. Dienstag, 17.1. Ort: Lützerath. Veranstalter: Lützerath lebt u. a.

»Der Archäologe für vergessene Künstlerpersönlichkeiten: Hans Hübner«. Gespräche und Musik mit Carmen Bärwaldt, Angelika Haas, Ute Thomas, Rolf Hecker, Norbert Seichter und Andre Eckardt. Es musizieren Gina und Frauke Pietsch. Anmeldung unter 030/47538724 oder info@helle-panke.de. Mittwoch, 18.1., 18 Uhr. Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Helle Panke

»Wir sollten leben.« Gespräch. Fred Zimmak ist Sohn von Leonhard Zimmak (1907–1993). Sein Vater wurde 1941 von Hamburg nach Riga in das Lager Jungfernhof deportiert. Im März 1942 erschoss dort die SS rund 2.000 Menschen, darunter seine Mutter und seinen Bruder. Leonhard überlebte mehrere Lager und wurde am 1. Mai 1945 mit anderen Häftlingen des »Arbeitserziehungslagers Nordmark« gerettet. Mittwoch, 18.1., 19 Uhr. Ort: Tschaikowsky-Saal, Tschaikowskyplatz 2, Hamburg. Veranstalter: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen