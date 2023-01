Nicolas Armer/dpa Dem Gesetzgeber sei Dank. Der akademische Mittelbau hängt in der Befristungsmühle (Bayreuth, 21.1.2016)

Das Versprechen steht. »Wir wollen (…) darauf hinwirken, dass in der Wissenschaft Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden«, ist im Koalitionsvertrag der Ampel zu lesen. Die Erfahrungswerte aus zwei Jahrzehnten machen indes argwöhnisch. Seit Beginn der 2000er Jahre war es wieder und wieder der erklärte politische Wille, das Befristungsunwesen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen einzudämmen. Doch mit jedem Jahr und jeder sogenannten Reform wurde es schlimmer, wobei kein Eingriff folgenschwerer war als das im April 2007 in Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Mit ihm geriet die altehrwürdige Alma Mater endgültig zur Personalverwertungsanstalt.

Ein paar Kennzahlen: Über weite Strecken der zurückliegenden 16 Jahre waren bis zu 90 Prozent des sogenannten akademischen Mittelbaus nur auf Zeit angestellt, davon nahezu jeder zweite auf einer Teilzeitstelle. Fast die Hälfte der Doktoranden oder Postdocs hatte in der ersten Qualifikationsphase einen Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten. Noch im Jahr 2020 gingen von den hauptamtlichen wissenschaftlichen Mitarbeitern, die kein Professorenamt bekleideten, 81 Prozent einer befristeten Beschäftigung nach. Für die Betroffenen ist Selbstausbeutung der Regelzustand. Ihr Alltag wird bestimmt von ständiger beruflicher Unsicherheit, lückenhaften Erwerbsbiographien, Zukunftsängsten, schwieriger Lebens- und Familienplanung, Unterbezahlung und unentgeltlicher Mehrarbeit.

Die Vorarbeiten zu all dem hatte schon 2002 die Bundesregierung unter Gerhard Schröder (SPD) erledigt. Kern ihrer »Reform« im Rahmen des damals noch geltenden Hochschulrahmengesetzes (HRG) war es, Befristungen nicht länger an bestimmte sachliche Gründe zu koppeln, sondern an der Zeit der Qualifizierungsphase auszurichten. In der Folge entwickelten die »Arbeitgeber« enorme Kreativität dabei, nahezu sämtliche Tätigkeiten im Wissenschaftsbereich zur Qualifizierungsmaßnahme zu deklarieren – um so einen Freibrief zum Heuern und Feuern zu haben. Das WissZeitVG trieb derweil die Auswüchse damit noch auf die Spitze, einen Sonderbefristungstatbestand für drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte zu installieren und den Geltungsbereich des Regelwerks auf das gesamte wissenschaftliche, künstlerische und nichtwissenschaftliche Personal, etwa in der Verwaltung, auszuweiten. Vor allem die »Qualifizierungsbefristung« lud zu großflächigem Missbrauch ein. So hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 2020 in einer Studie vorgerechnet, dass sich von 1994 bis 2018 zwar die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter mehr als verdoppelt hat. Die der Promotionen ist dagegen nur um ein Viertel gestiegen, während die der Habilitationen nahezu unverändert blieb.

Wegen der stetig gewachsenen Kritik an den skandalösen Zuständen hatte die abgewählte große Koalition einen Praxistest der Bestimmungen veranlasst (wie schon einmal 2011). Nach den Befunden des im Mai präsentierten Evaluationsberichts lassen sich die Fortschritte seit der letzten Novelle des WissZeitVG im Jahr 2016 allenfalls mit der Lupe ausmachen. An den Hochschulen stecken immer noch 81 Prozent der Hauptamtlichen in der Befristungsmühle fest, so viele wie vor zehn Jahren. Gleichwohl halluzinierte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) von »einigen Verbesserungen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland«. Eher gilt: Nach einer Generalüberholung und zwei Inspektionen ist und bleibt das Gesetz ein Totalschaden. Für die GEW ist es deshalb höchste Zeit, das Gesetz durch ein »Wissenschaftsentfristungsgesetz« zu ersetzen. Den entsprechenden Entwurf hat die Bildungsgewerkschaft im September bei einer Konferenz in Dresden vorgelegt. Kleiner Tipp, Frau Ministerin: Einfach abschreiben!