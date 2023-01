Mexiko: Kritik an US-Südpolitik

Mexiko-Stadt. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die USA mit scharfen Worten zu einer neuen Haltung gegenüber den Staaten Lateinamerikas und der Karibik aufgefordert. Es sei »an der Zeit, dieses Vergessen, diese Vernachlässigung, diese Geringschätzung Lateinamerikas und der Karibik zu beenden«, sagte López Obrador am Montag (Ortszeit) in einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Joseph Biden bei dessen erstem Besuch in Mexiko. (AFP/jW)