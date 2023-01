US-Geheimdokumente von Biden gefunden

Washington. Vertrauliche Dokumente aus der Zeit der Vizepräsidentschaft Joseph Bidens sind in Räumlichkeiten eines Thinktanks gefunden worden. Das Weiße Haus teilte am Montag (Ortszeit) mit, Bidens Anwälte hätten die »circa zehn Dokumente« im November in der Einrichtung in der Hauptstadt Washington entdeckt und dem Nationalarchiv übergeben. Laut CBS News wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Auch die Bundespolizei FBI habe eine Untersuchung eingeleitet. Im August hatten Ermittler im Anwesen von Bidens Vorgänger Donald Trump mehr als hundert geheime Regierungsdokumente beschlagnahmt. (AFP/jW)